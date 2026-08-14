AK Parti’nin 25. yılına özel dron gösterisi: Tarihi organizasyon izleyenlerin nefesini kesti!

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.
AK Parti'den Başkan Erdoğan için tarihi klip
Gösteride AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.
Hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.
Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu.
Çift başlı kartal, Anadolu Selçuklu mirasında gücün, hâkimiyetin ve devlet kudretinin en güçlü sembollerinden biridir. İki başı ve kudretli kanatlarıyla geniş bir hâkimiyet tasavvurunu ve güçlü bir devlet aklını temsil ediyor.