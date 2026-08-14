AK Parti’nin 25. yılına özel dron gösterisi: Tarihi organizasyon izleyenlerin nefesini kesti!

Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu.

Çift başlı kartal, Anadolu Selçuklu mirasında gücün, hâkimiyetin ve devlet kudretinin en güçlü sembollerinden biridir. İki başı ve kudretli kanatlarıyla geniş bir hâkimiyet tasavvurunu ve güçlü bir devlet aklını temsil ediyor.