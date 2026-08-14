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Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:28 Son Güncelleme: 14.08.2026 22:30

AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi: Tarihi organizasyon izleyenlerin nefesini kesti!

AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Tarihi programda, dron gösterisi gerçekleştirildi. İşte izleyenleri büyüleyen tarihi anlar!

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AK Parti’nin 25. yılına özel dron gösterisi: Tarihi organizasyon izleyenlerin nefesini kesti!
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

AK Parti'den Başkan Erdoğan için tarihi klip

Gösteride AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

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Hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.

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Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu.

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Çift başlı kartal, Anadolu Selçuklu mirasında gücün, hâkimiyetin ve devlet kudretinin en güçlü sembollerinden biridir. İki başı ve kudretli kanatlarıyla geniş bir hâkimiyet tasavvurunu ve güçlü bir devlet aklını temsil ediyor.

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#AK PARTİ

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AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi: Tarihi organizasyon izleyenlerin nefesini kesti!
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