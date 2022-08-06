Motorin ve benzine indirim geldi ve araç sahiplerinin yüzü güldü. Bent Petroldeki düşüş sonucu akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 6 Ağustos benzin mazot fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzin kaç TL sorularını yöneltiyorlar. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları!