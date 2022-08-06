Motorin ve benzine indirim geldi ve araç sahiplerinin yüzü güldü. Bent Petroldeki düşüş sonucu akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 6 Ağustos benzin mazot fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzin kaç TL sorularını yöneltiyorlar. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Brent Petrol son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerlemesiyle birlikte motorin ve benzine dev indirim geldi.
Sabah saatlerinden itibaren benzine 2,23 TL; motorine 1,15 TL indirim gelmiş durumda. Böylece dün ödediğiniz miktardan daha azını ödeyeceksiniz.
İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022
LPG
İstanbul: 11.02 TL
Ankara: 11.37 TL
İzmir: 11.24 TL
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.
Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.
Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.
Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.
Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.
ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.
6 Ağustos 2022 anlık Brent Petrol fiyatı 94,66 dolar seviyesinde ilerliyor.