Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt fiyatları dibi gördü! Motorin ve benzine indirim sonrası 6 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:40 Son Güncelleme: 6.8.2022 15:40

Akaryakıt fiyatları dibi gördü! Motorin ve benzine indirim sonrası 6 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? SON DAKİKA

Son dakika Brent petrol fiyatı son ayların en dibini görmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyordu. Dün gelen açıklama ile mazot ve benzine indirim geldi. Böylece araç sahipleri 6 Ağustos 2022 bugün benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorusunu yöneltiyor. Akaryakıt fiyatları böylece bir süre daha gündemi meşgul Edecek. Brent Petrolün hareketliliği akaryakıt fiyatları için önem arz edecek. Benzin ve mazot indirimi dün geceden beri pompaya yansıdı. İşte bugün akaryakıt indirimleri ile LPG, mazot ve benzin fiyatları listesi

Akaryakıt fiyatları dibi gördü! Motorin ve benzine indirim sonrası 6 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? SON DAKİKA

Motorin ve benzine indirim geldi ve araç sahiplerinin yüzü güldü. Bent Petroldeki düşüş sonucu akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 6 Ağustos benzin mazot fiyatları araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzin kaç TL sorularını yöneltiyorlar. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent Petrol son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerlemesiyle birlikte motorin ve benzine dev indirim geldi.

Sabah saatlerinden itibaren benzine 2,23 TL; motorine 1,15 TL indirim gelmiş durumda. Böylece dün ödediğiniz miktardan daha azını ödeyeceksiniz.

İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022

6 AĞUSTOS 2022 MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin Fiyatları

İstanbul: 23,40 TL

Ankara: 23,49 TL

İzmir 23,49 TL

Benzin

İstanbul: 20,02 TL

Ankara: 20,13 TL

İzmir: 20,15 TL

LPG

İstanbul: 11.02 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.24 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.

Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

6 Ağustos 2022 anlık Brent Petrol fiyatı 94,66 dolar seviyesinde ilerliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt fiyatları dibi gördü! Motorin ve benzine indirim sonrası 6 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? SON DAKİKA
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA