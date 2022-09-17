Akaryakıt soyguncusu banyoda yakalandı

1 MİLYON LİRADAN FAZLA MADDİ ZARAR

Olay, 3 Mayıs gece saatlerinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı Mustafa Orman, Ferhat Ulaş, Yunus Emre Epkılıç ile Serkan Keskin, gittikleri akaryakıt istasyonunda yönetim ofisine girip çalışanları silahla tehdit ederek paraların bulunduğu kasanın yerini öğrendi. Şüphelilerden Keskin, içinde 550 bin lira ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi. Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, kaçış güzergahındaki bine yakın kameradan kayıt inceledi. Ekipler, şüphelilerden Keskin, Orman ve Ulaş'ın, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nden olayda kullandıkları cipi çaldıklarını saptadı. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ve Yunus Emre Epkılıç ile birlikte onlara yardım ettikleri belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Akaryakıt istasyonundaki soyguna karışan Serkan Keskin ise adresinde bulunamadı.