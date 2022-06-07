Akaryakıta zam geldi mi? En son mazot ve benzin zammı sonrası benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2022 il il akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzine zam geldi mi araştırması sürekli yapılmaktadır. Dünya genelinde artan enflasyon, gelişmiş ülkelerin para akışını yavaşlatması ve Rusya – Ukrayna savaşı sonrası doğalgaz ve petrol krizinin çıkması, pandemiden çıkmış dünya ekonomisini derin sarstı. Böylece vatandaşlar da akaryakıta zam geldi mi, mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu sorularını yöneltiyor. Peki, benzine zam geldi mi 2022, benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…