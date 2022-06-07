Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıta zam geldi mi? En son mazot ve benzin zammı sonrası benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2022 il il akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 7.6.2022 06:34

Akaryakıta zam geldi mi? En son mazot ve benzin zammı sonrası benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2022 il il akaryakıt fiyatları

Akaryakıta zam geldi mi? En son mazot ve benzin zammı sonrası benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2022 il il akaryakıt fiyatları

Akaryakıta zam geldi mi 2022 sorusu birçok vatandaş tarafından soruluyor. Motorin ve benzine bugünlük herhangi bir zam gelmedi. Akaryakıt indirim ve zam haberleri dünya genelindeki ekonomik kriz sonucuyla çok aratılan bir başlıktır. Rusya – Ukrayna savaşı sonrası petrolde artış, dünyanın yeni petrol kaynakları bulma çabası sırasında petrol kıtlığı ve Brent Petrol’ün dalgalı hareketleri, bu durumu tetikliyor. Vatandaş da akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Akaryakıta zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte detaylar…

Motorin ve benzine zam geldi mi araştırması sürekli yapılmaktadır. Dünya genelinde artan enflasyon, gelişmiş ülkelerin para akışını yavaşlatması ve Rusya – Ukrayna savaşı sonrası doğalgaz ve petrol krizinin çıkması, pandemiden çıkmış dünya ekonomisini derin sarstı. Böylece vatandaşlar da akaryakıta zam geldi mi, mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu sorularını yöneltiyor. Peki, benzine zam geldi mi 2022, benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

BENZİN VE AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

7 Haziran 2022 benzin ve akaryakıta zam gelmedi.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL

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Akaryakıta zam geldi mi? En son mazot ve benzin zammı sonrası benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2022 il il akaryakıt fiyatları
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