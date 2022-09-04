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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Akdamar Kilisesi’nde 10’uncu ayin

Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi’nde düzenlenen ayinden önce güvercinler uçuruldu. Ayinde dua ve ilahiler okundu

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Akdamar Kilisesi’nde 10’uncu ayin
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin gerçekleşti. 2005'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007'de uluslararası törenle anıt müze olarak açıldı. Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 2010'da yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle 2015'ten sonra 3 yıl ara verilen ayinler, güvenlik sorunlarının çözülmesinin ardından tekrar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 10'uncu ayine ev sahipliği yaptı.

MAŞALYAN DA KATILDI
Ayine katılmak üzere kente gelen 46 din adamı ile ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü. Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti. Hazırlıkların ardından Damadyan, ayini yönetti. Ayine katılanlar dua edip ilahi okudu.

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Akdamar Kilisesi’nde 10’uncu ayin
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