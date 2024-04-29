Akdamar’da İranlı turist bereketi

Geçen yıl yüz binlerce İranlı turistin ziyaret ettiği Van'daki Akdamar Adası'na bu yıl da rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor. Van'daki turizm acenteleri sezon başlangıcında İranlı turizmcileri kente davet ederek tarihi ve turistik noktaları gezdirdi. Van Kalesi, Van Müzesi ve Akdamar Adası'nı ziyaret eden İranlı grup özellikle Akdamar Adası'nın tarihi geçmişi ve büyüleyici atmosferine hayran kaldıklarını söyledi.Programa katılan İranlı turizm acenteleri temsilcileri "Bu yıl tur rezervasyonlarında adeta patlama yaşıyoruz. Türkiye'ye zaten büyük ilgi var. Bir de böyle Akdamar gibi muhteşem noktalar İranlı turistleri ülke geneline yayıyor" dedi. Türk turizmci Ebubekir Zirek de "İran'ın bütün şehirlerinden gelen acenteleri buraya getirip, Van'ın ören yerlerini, otellerini ve Van'ın güzellilerini anlattık" dedi.