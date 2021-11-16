Haberler Yaşam Haberleri AKDEM’de mutluluğu öğreniyor, hayata güvenle bakıyorlar
Giriş Tarihi: 16.11.2021 01:25

AKDEM’de mutluluğu öğreniyor, hayata güvenle bakıyorlar

AKDEM’de mutluluğu öğreniyor, hayata güvenle bakıyorlar

Beykoz’da dezavantajlı bireylere hayatın her alanında hizmet veren, Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde, engelli çocukların kendilerini anlama ve sosyal çevreye uyumlarını kolaylaştıran “Duyu Bütünleme” terapileri başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından engelli bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla açılan AKDEM'de sağlıktan eğitime, sanattan psikolojik danışmanlığa birçok alanda ücretsiz hizmet veriliyor.


Çubuklu'da doğayla iç içe havadar bir ortamda kurulan merkezde, Mutfak Atölyesi, Engelsiz Tarım Bahçeleri, Müzik ve Halk Oyunları Sınıfı ve Psikolojik Danışmanlığın ardından Duyu Bütünleme terapileri de başladı.


UZMANLAR VE OYUNLA TERAPİ


Ergoterapi uzmanları, özel ekipmanlar ve oyun eşliğinde yapılan duyu bütünleme seanslarıyla günlük hayatlarında çevreyi ve vücudunu algılamakta güçlük çeken çocukların hayata daha bağımsız katılmaları amaçlanıyor.
Uzmanların ifadesiyle duyusal bütünleme bozukluğu yaşayan çocuklar dış dünyadan ve vücudundan gelen bilgileri anlamlandırma ve uygun adaptif yanıtı oluşturmada zorlandıkları için sosyal hayata aktif katılamıyor.


DÜNYADA UYGULANIYOR


Engelli ailelerini de zorlayan konuların başında gelen duyusal bütünleme bozukluğu, çocuğun günlük yaşam aktiviteleri, okul aktiviteleri veya sosyal katılımlarını önemli ölçüde sınırlandırıyor.


Özellikle gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, serebral palsi ve çeşitli nörolojik hastalık tanısına sahip çocuklar için duyu bütünleme destek tedavi olarak gelişmiş birçok ülkede yaygın olarak uygulanıyor.


AKDEM bünyesinde yapılan terapiyle engelli çocukların ve ailelerin yaşam kalitesi de günden güne artıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
AKDEM’de mutluluğu öğreniyor, hayata güvenle bakıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA