Akdeniz Üniversitesi’nden yerli ilaç adımı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan düzenlediği basın toplantısında 10 milyon lira bütçe desteğiyle üretecekleri yerli ilacın, organ nakli sonrası organ reddi ile kanser, Kovid-19 gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacağını söyledi. Özkan, "Üniversitemiz tarihinin belki de en yüksek destek bedeli olan yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçeyi bu proje için ayrıldı. Geliştirme aşamasında olan ilacımız, organ naklinde vücudun organı reddetme riskini azaltmak amacıyla kullanılan bir grupta yer alıyor. Kanserde, sepsistesitokin fırtınasında kullanılıyor. Dünyada 4 tane ilaç var. Bu da 5'incisi olacak" dedi.