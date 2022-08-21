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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Akgöl çorak araziye döndü

Akgöl çorak araziye döndü
Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan Akgöl, aşırı sıcaklık ve hızlı buharlaşmanın kurbanı oldu. Nisan ve mayıstaki yağışlar ve karların erimesiyle önemli oranda su biriken, onlarca tür kuşa ev sahipliği yapan göl, sıcak hava ve hızlı buharlaşma sonucu çorak araziye dönüştü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "2020 ve 2021 kurak geçti. Bundan sonra kesinlikle sulak bölgeler alan kaybedecek. Bu durum, su yönetimini kaçınılmaz kılıyor. Özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapanlar için su yönetimi şart" dedi. AA

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Akgöl çorak araziye döndü
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