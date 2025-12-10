Akhisar karayolunda feci kaza: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı! 1 ölü

Acı kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.