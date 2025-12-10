Akhisar karayolunda feci kaza: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı! 1 ölü

Acı kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.