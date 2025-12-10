Haberler Yaşam Haberleri Akhisar karayolunda feci kaza: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı! 1 ölü
Akhisar karayolunda feci kaza: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı! 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 55 yaşındaki Hasan Çalışkan hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Acı kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak ifadeye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

