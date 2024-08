Akıl almaz hata yaşamdan kopardı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Mustafa A. yönetimindeki kamyonetin kasasından bir kulübe yolun kenarına düştü. Mustafa A. yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak için geri geri gitmeye başladı. Bu sırada aynı şeritten gelmekte olan Esra Sümer (43) idaresindeki otomobil, kamyonete çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan muhasebe müdürü Esra Sümer feci şekilde can verdi. Nevşehir-Kayseri karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada; Avanos'tan Nevşehir istikametine giden Nurullah Uçman (60) idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkıp karşı yola geçerek Cavit Karakuyu idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Nurullah Uçman ile oğlu Ahmet Uçman hayatını kaybetti. Minibüsteki kişilerin düğün için Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.Aydın'ın Köşk ilçesi Karatepe mevkiinde Bülent Ölmez'in kullandığı traktör dağlık alanda kontrolden çıkarak devrildi. Ölmez ailesi, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından traktörün altından Bülent Ölmez (50) ve eşi Selma Ölmez'in (49) cansız bedenleri çıkarıldı. Konya'da Karapınar istikametine seyreden Hikmet Aygören idaresindeki otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Ünal Ok (39) idaresindeki otomobil ve başka bir araçla çarpıştı. Kazada Ünal Ok hayatını kaybetti. Ok'un eşi Yıldız (38), çocukları Merve (16), Derya (8), Canan Ok (4) ile diğer araçta bulunan Hikmet Aygören (57) ise hastaneye kaldırıldı. Ok ailesinin tatilden döndüğü öğrenildi.