Akıllı telefon çocukların ruh sağlığını geriletiyor

Dünya genelinde 100 binden fazla gencin katıldığı bir araştırma, 13 yaşından önce akıllı telefon sahibi olmanın erken yetişkinlik döneminde ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bulgulara göre, bu yaş grubunda telefona sahip olanlar 18–24 yaş aralığında intihar düşünceleri, saldırganlık, gerçeklikten kopma, duygusal kontrol kaybı ve düşük öz değer gibi sorunlar yaşıyor. Araştırma, bu olumsuz sonuçların özellikle erken yaşta sosyal medya kullanımı, siber zorbalığa maruz kalma, uyku düzeninin bozulması ve aile ilişkilerindeki zayıflama ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Çalışmayı yürüten Sapien Labs'ın baş bilimcisi Dr. Tara Thiagarajan, alkol ve tütün yasaklarına benzer bir yaklaşımla 13 yaş altındaki çocukların akıllı telefona erişiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.