Akım faciasında hesap vakti

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yaşamlarını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Sanıklar 5 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişinin 'taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Suçta bilinçli taksir değerlendirmesi bulunması nedeniyle verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22.5'ar yıla çıkarılması talep edildi. İddianamede sanıkların, kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınmak suretiyle eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.