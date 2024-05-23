Akıntıya kapılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik/Kapısuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı.

Denizden çıkartılan şahıslardan F.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.