Haberler Yaşam Haberleri Akıntıya kapılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.5.2024 18:21 Son Güncelleme: 23.5.2024 18:44

Akıntıya kapılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Akıntının sürüklediği 3 kişiden 2’si kurtarılırken 1’i hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik/Kapısuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı.

Denizden çıkartılan şahıslardan F.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akıntıya kapılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA