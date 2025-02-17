Türkiye'nin 60 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin açılışını geciktiren Alman ambargosu aşıldı. Aralarında Alman Simens Enerji'nin Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Akkuyu'ya teslim etmediği kilit parçaların da aralarında bulunduğu önemli ekipmanlar Güney Kore ve Çin'den tedarik edildi. Honkong bandralı gemi, bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali doğu limanına demirledi. Gemideki yükler tırlara yüklenerek santral sahasına götürüldü. Akkuyu sahasına gelen 100. gemi olma özelliği de taşıyan geminin gelişi onuruna karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan Akkuyu NGS Genel Müdürü Sergey Butckihk, "Santral inşaatımıza ekipman taşıyan 100. gemiyi karşılamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

EKİPMANLAR PROJENİN DEVAMI İÇİN ÖNEMLİ

Akkuyu NGS Genel Müdürü Sergey Butckihk, düzsnlenen törende şunları kaydetti: "Ekipmanların sürekli ve engelsiz olarak teslim edilmesi projenin devamı için çok önemlidir. 2. ünite için kısa zaman önce önemli ekipmanları teslim almıştık. Yakın zamanda da 3. ünite için yeni yükleri kabul etmeye devam edeceğiz. Bugün, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ilk gemiyi karşılamış buluyoruz. Bugüne kadar 100 bin tondan fazla yük kabul edildi. Limanımıza farklı ülkelerden yükler gelmeye devam edecektir."