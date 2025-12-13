"Aklanın gelin" dediler! CHP Genel Merkezi disiplin sürecini başlattı: 30 ilçe başkanına ihraç talebi

25 Kasım'da Kağıthane'de bir otelde toplanan CHP'li 30 eski ilçe başkanı yayınladıkları bildiriyle, CHP'de adı yolsuzluğa karışan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini ilan etti. Bildirinin ardından harekete geçen CHP Genel Merkezi söz konusu eski ilçe başkanları hakkında jet hızıyla disiplin süreci başlattı.
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ve İl Sekreteri Soner Özimer imzasıyla söz konusu eski ilçe başkanlarına gönderilen tebligatla, "Bildiride imzası bulunduğundan dolayı kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildikleri" belirtildi.
"AKLANIN GELİN" DEDİLER
30 eski CHP ilçe başkanının kaleme alıp imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır!
Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır."