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Giriş Tarihi: 6.4.2025 18:52

Akraba iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede silahların çekildiği olayda, tüfekle yaralanan Enver Karadaş olay yerinde can verdi. Yaralanan amca Hasan Karadaş ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, ekipler hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

DHA
Akraba iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı!

Kan donduran olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, amca ve yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma her iki tarafın yakınlarının da katıldığı taş, sopa, tüfek ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tüfekle vurulan yeğen Enver Karadaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan amca Hasan Karadaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Enver Karadaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri Esmeler Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akraba iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı!
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