Akran zorbalığı ölüme sürükledi

Çanakkale'de boyu kısa olduğu için okulda akran zorbalığına maruz kalan ortaokul öğrencisi Eren Ö. arkadaşlarına mesaj atıp evinin penceresinden atladı. Olay önceki akşam Esenler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ortaokul 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eren Ö. 1 metre 40 santimetre boyundaydı ve arkadaşlarının bu konuda yaptığı şakalardan rahatsız oluyordu. Okulda yaşadıklarını Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlıkçı anne Sevim Ö. ve İngilizce öğretmeni baba Tekin Ö.'ye anlatan Eren Ö., doktorların gelişme çağında olduğunu söylemesine rağmen bu psikolojiden bir türlü kurtulamadı. İddiaya göre baba Tekin Ö., okulda akran zorbalığına maruz kalan oğlu için okul yönetimine ve rehber öğretmene giderek destek istedi. İddiaya göre önceki akşam uyumak için odasına çekilen Eren Ö. bir süre arkadaşlarıyla mesajlaştı. Boyuyla ilgili yapılan şakalara daha fazla dayanamadığını söyleyen Eren Ö., önce 4. kattaki odasının penceresini açarak ayağını camdan uzattığı fotoğrafı arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarının 'sakın yapma' demesine rağmen Eren Ö. "Yeter artık" mesajı yazarak kendini dördüncü kattan boşluğa bıraktı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cep telefonu incelemeye alındı.