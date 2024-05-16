Akrep çiftliği dünyaya şifa oluyor

Türkiye'de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip tek firmanın sahibi Mehmet Örenler, Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve dünyadaki tüm akrep ve yılan sokmalarına karşı etkili olan "andractanus crassicauda" akrebini yetiştirip sağımını yapıyor. Ayda üretilen 50 gram zehir ise 7 bin dolar ile 11 bin 500 dolar arası fiyatla, Orta Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İstanbul Havalimanı'nda, 1500 akrep ve tarantula ile yakalanan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini'ye tepki gösteren Örenler, "Bizim tesisimizde bir akrep dahi dışarıya çıkamaz" dedi.