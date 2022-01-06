Akşam doğum günü katladı, sabah ölüsü bulundu

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Özgün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Herhangi bir hastalığı ve kötü alışkanlığı bulunmayan Özgün'ün, genelde hasta annesine baktığı ve dün de doğum günü olduğu öğrenildi.