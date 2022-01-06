Akşam doğum günü katladı, sabah ölüsü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde dün doğum günü olan İsmet Özgün, gece saatlerinde odasına geçerek uyudu.
Sabah ailesi tarafından odasına girilen genç, yerde hareketsiz şekilde bulundu.
AMBULANS CAĞIRDILAR
Özgün ailesi çocuklarını uyandıramaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İsmet Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgün'ün yakınları bina önünde büyük üzüntü yaşadı.
Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Özgün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Herhangi bir hastalığı ve kötü alışkanlığı bulunmayan Özgün'ün, genelde hasta annesine baktığı ve dün de doğum günü olduğu öğrenildi.
Özgün'nün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.