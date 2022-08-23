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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Aksaray’ı toplayın gelin bunların kaşıntısı var

Aksaray’ı toplayın gelin bunların kaşıntısı var
Aksaray'da narkotik, trafik ve asayiş polislerinin bekçilerin de katıldığı uygulamada, şüphe üzerine 42 AAP 556 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulunuldu. Aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İ.'nin (22) ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İ. ile yanında bulunan kardeşi Sezer İ.'nin (18) aranması olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracı otoparka çektirmek için çekici çağrıldı. Aracının çekileceğini duyan Tayfur İ. polis ekiplerine sert ve agresif tavırlarıyla zorluk çıkardı. Tayfur İ. telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak polislerin adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu belirterek adam çağırdı. "Basın gelin buraya" diyen sürücü, "Alo, Fatih Mahallesi'nin girişine bir gelsene, burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel, Aksaray'ı topla gel, bunların kaşıntıları var" dedi. Tayfur İ. daha sonra polislere de "Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı, yakarım gene de vermem" diyerek tehditler savurdu. Tayfur İ.'nin Sevgi Evleri'nden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Toplam 8 bin 594 TL para cezası kesilirken 2 kardeş gözaltına alındı. İHA

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Aksaray’ı toplayın gelin bunların kaşıntısı var
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