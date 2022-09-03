Akşener’e gösterilen 1 milyon 146 bin TL’lik elektrik faturası kaçak kullanım bedeli çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener program nedeniyle Şanlıurfa'ya gitti. Akşener'in önünü kesen Abdulhadi Karakeçili'nin sözde 1 milyon 146 bin TL'lik elektrik faturasını göstererek bin liralık elektrik faturasını gösteren ve "Biz hazine arazisi, devlet arazisi işletiyoruz. "Bize gelen faturalar 1 milyonu aşkın. İstediğimiz 2 şey var; Atatürk Barajı'nı tamamen tam kapasiteli çalıştırın. İkincisi de üretimde bizi engellemeyin" derken bu anlar kaydedildi. Ancak Akşener'in yanına gelen Karakeçili'nin faturasının kaçak elektrik bedeli olduğu ortaya çıktı.

KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ

Yapılan açıklamada, Karakeçili'nin Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmadığı bundan dolayı da herhangi bir bitkisel üretim desteğine tabi olmadığı ifade edildi. Söz konusu elektrik borcunun ise 2017'den itibaren kayıtsız, abonesiz olarak kaçak elektrik kullandığı ve bundan dolayı 2017'den bu yana kaçak kullanım ve gecikme bedeli dahil 4,2 milyon TL elektrik borcunun bulunduğu ortaya çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan incelemede Karakeçili'nin resmi olarak ÇKS kaydının bulunmadığı ancak fiilen yapılan tespitler sonucu kaçak kullanım işlemlerini gerçekleştirdi bildirildi.