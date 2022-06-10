AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları (İstanbul Üniversitesi) sorgulama!

AUZEF sınav sonuçları an itibariyle milyonlarca İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. 5 Haziran tarihinde sona eren bahar dönemi sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklaması geldi. İşte AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri için beklenen son dakika haberi geldi. 4-5 Haziran 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen finallerin ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçların bekleyişine geçmişti. Bu kapsamda "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...