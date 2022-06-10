AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları (İstanbul Üniversitesi) sorgulama!

AUZEF sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri için beklenen son dakika haberi geldi. 4-5 Haziran 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen finallerin ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçların bekleyişine geçmişti. Bu kapsamda "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022 Bahar Dönemi final sonuçları açıklandı.
4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (final) sonuçları açıklandı.
Sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.
AUZEF sınav sonuçları belli oldu.
AUZEF final sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklandı. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.