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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Aksiyon filmi gibi cinayet

İzmir’de 2 kardeş, motosikletlerini çalmaya çalışan 2 hırsızdan birini, otomobille kaçarken vurdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aksiyon filmi gibi cinayet
İzmir'de, dün sabaha karşı bir otomobille Buca ilçesindeki Hürriyet Mahallesi 489/1 Sokak'a gelen Bedirhan Akıncı (22) ve arkadaşı Ç.H.K. (19), bir evin önündeki 2 motosikleti çalmak istedi. Durumu fark eden motosikletin sahibi M.Y. (29) ve kardeşi C.Y. (21), hırsızlara seslenip sokağa indi. Bunun üzerine 2 hırsız geldikleri otomobille kaçmak istedi. İki kardeşten biri ise elindeki tabancayla otomobile ateş açtı. Otomobile 4 kurşun isabet ederken, arka camı delerek giren bir kurşun, sürücü Bedirhan Akıncı'ya isabet etti. Akıncı ölürken, kontrolsüz kalan otomobil, park halindeki 2 hafif ticari araç ve bir otomobile çarparak durdu. Polisler iki kardeşi gözaltına alırken, evlerinde yaptıkları aramada da tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Otomobilden inerek kaçan Ç.H.K. telefonunun araçta kaldığını anlayınca, bir süre sonra geri dönerek, olay yerinde inceleme yapan polislere, "Ben dövmeciyim, Bedirhan Akıncı telefonumu çaldı, onu almaya geldim" dedi. Polisler, üzeri kanlı olan şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken, polis tabancayı kimin ateşlediğini belirlemeye çalışıyor.

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Aksiyon filmi gibi cinayet
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