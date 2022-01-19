AKUT gönüllüsü olmak istiyordu! Kaan’ın ailesi SABAH’a konuştu

İzmir'de yaşayan Kaan Yalçın, misafirliğe gittiği apartmanda çıkan yangına müdahale etmek isterken hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Kaan Yalçın'ın annesi Serpil Özkan ve dayısı Sedat Özkan, SABAH'a açıklamada bulundu.
ANNE VE DAYISI SABAH'A KONUŞTU
Kaan Yalçın'ın (27) annesi Serpil Özkan (50) ile dayısı Sedat Özkan (42) SABAH'a konuştu. Butik işleten gözü yaşlı anne Serpil Özkan, "Oğlum motosiklet tutkunuydu. Hayvanları çok seviyordu. Gece sokaktaki kedileri üşümesinler diye toplar eve getirirdi. Çevreye karşı duyarlı bir çocuktu. Yolda yerlere çöp atanları uyarırdı. Yolda yürürken bir insanı önünde düşsün, hemen ona yardıma koşar ve hastaneye götürürdü. Benim çocuğum herkese yardım etmek isteyen bir çocuktu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldu. O gün yangın çıkan apartmana arkadaşlarını ziyarete gitmişti. O yangında ne oldu bilmiyorum. Eğer bir ihmal varsa hepsinin hesabını soracağım. Evladımı kaybettim. 4 ay sonra otopsi raporu verilecek. Otopsi sonucunu bekliyoruz. O gün benim çocuğum insan çığlıklarını duyunca yardıma koşmuş. Kendini kurtaramamış. AKUT (Arama Kurtarma Derneği) gönüllüsü olmak istiyordu. AKUT için başvuru yapmıştı ve cevap bekliyordu. Kısmet olmadı" dedi.
CENGÂVER GİBİ KOŞTURMUŞ
Mobilyacı dayı Sedat Özkan (42), "Yeğenim bir gün öncesinden o apartmana Önder abisini ziyarete gitti. O gece orda kaldıktan sonra sabah kahvaltı yapmışlar. Eve gitme hazırlığı yaparken 4. kattan dumanlar yükseldiğini görüyorlar. Cengâver gibi yangın çıkan daireye koşturmuş. Önder abisi birlikte yukarı çıkmışlar. Asansörler çalışıyorlar.
4. kata kadar asansörle çıkmışlar. Koridorda yüzlerine duman gelmiş. Yüzleri yanmış. Sonra geri dönmeye çalışmışlar. Önder abisi ile kapıcı apartmanı bildikleri için yönü kolayca bulabilmiş. Kaan da apartmanı bilmediği içi asansöre yönelmiş. O anda elektrikler kesildiği için asansörde mahsur kalmış. 15 dakika sonra itfaiye ekipleri asansörü ulaştığında hareketsiz halde bulmuşlar" dedi.
NE ALARM NE DE YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMAMIŞ
Yeğeni Kaan'ın geçtiğimiz yaz Muğla'daki orman yangılarına koşturarak gittiğini söyleyen Sedat Özkan, "Oradan sürekli bana video ve fotoğraf atıyordu. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Hayvan sevgisi vardı. Asya isminde bir sibirya kurdu vardı. Beraber küçük birer motosiklet almıştık. Daha sonra o motosikletler bize yetersiz geldi.
Ehliyete yazıldık. Beraber ehliyet aldık. Annesi ona geçtiğimiz 3 Mayıs'ta doğum gününde büyük bir motosiklet hediye etti. Beraber etiket alıp motosikletlerimizi süslüyorduk. Hayallerimiz vardı" dedi. Apartmanda yangın sırasında alarm ya da yangın sisteminin çalışmadığını belirten Sedat Özkan, "Apartman 5- 6 aylık bina. Yangın söndürme sistemi de çalışmıyor. Alarm sistemi de çalışmamış. Alarm olsaydı elektrikler devre dışı kalırdı. Elektrikler kesilince de asansörler çalışmazdı. Kaan da asansörü kullanamazdı. Belki de yeğenim hayatını kaybetmezdi" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Gaziemir ilçesindeki yangın, önceki gün saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi'ndeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı.
İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.