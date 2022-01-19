AKUT gönüllüsü olmak istiyordu! Kaan’ın ailesi SABAH’a konuştu





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldu. O gün yangın çıkan apartmana arkadaşlarını ziyarete gitmişti. O yangında ne oldu bilmiyorum. Eğer bir ihmal varsa hepsinin hesabını soracağım. Evladımı kaybettim. 4 ay sonra otopsi raporu verilecek. Otopsi sonucunu bekliyoruz. O gün benim çocuğum insan çığlıklarını duyunca yardıma koşmuş. Kendini kurtaramamış. AKUT (Arama Kurtarma Derneği) gönüllüsü olmak istiyordu. AKUT için başvuru yapmıştı ve cevap bekliyordu. Kısmet olmadı" dedi.