Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya silahlı saldırıda flaş gelişme! Gözaltılar var

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın yaralanması konusu ile ilgili G.M., G.D. ve D.Y. isimli üç şüpheli İstanbul Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Cevizlibağ mevkiinde silahlı saldırıya uğramış saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Silahlı saldırıda sağ ayağından vurulan Çakıcı, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yeğen Çakıcı, 2017 yılında, Kadıköy'de bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştü.

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı