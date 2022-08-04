Alabalık Faydaları Nelerdir? Alabalık Yağının Yararları Ve Zararları Neler, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Tatlı sular ve derin sularda yaşayan Alabalık Omega 3 bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple başta gelişim çağındaki çocuklar olmak üzere herkesin tüketmesi gereken Alabalık birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Her şekilde kullanımına rastlayabildiğimiz alabalığı ister balık olarak tüketin isterseniz de yağından faydalanın. Dilediğiniz gibi tüketebileceğiniz alabalığın faydaları neler, hangi hastalıklara etki edebiliyor ve alabalık yağı faydaları nelerdir detaylı bir şekilde bu içeriğimizde ele aldık.

Alabalık Faydaları Neler, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

İyot ve protein bakımından fazlasıyla zengin olan alabalık aynı zamanda demir ve B12 vitamini içermesi sebebiyle özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken gıdalardandır. Oldukça lezzetli ve kolay pişen bir balık olması sebebiyle yaz aylarında sofralarımızı süsleyen alabalık faydaları ise şunlardır:

Kan inceltebilme özelliği nedeniyle kan pıhtılaşmalarının önüne geçer.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli besin kaynaklarından biridir.

Romatizmal rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici özelliği bulunur.

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

Tokluk hissi verdiği için diyet listelerinde olması gereken balık türlerinden biridir.

Astım gibi rahatsızlıkların tedavisinde önemlidir. Keza ani astım krizlerinin yaşanma riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

Birbirinden farklı kanser rahatsızlarının tedavisinde olumlu etkiye sahiptir.

Sinir sisteminin düzenlenmesini sağlar.

Kolesterol dengeleyici bir özelliği bulunduğu için özellikle yüksek kolesterol sorunları yaşayan kişilerin düzenli tüketebileceği balık türlerindendir.

Kalp krizi riskini düşürme gibi önemli bir etkisi bulunur.

Damar sertliği tedavisi görenlerin tüketmesi gereken besinler listesinde yer alır.

Hücre yenilenmesini hızlandırdığı için özellikle orta yaşlı kişilerin sıklıkla tüketmesi gereken bir balıktır.

Ergenlik dönemindeki gençlerin daha hızlı gelişip olgunlaşmasında etkilidir.

Çocukların beyin gelişimden etkileri mevcuttur.

Bebeğin anne karnında daha sağlıklı gelişmesine zemin hazırlar.

Çeşitli göz rahatsızlıklarının önüne geçer.

Doğal bir antioksidan olarak karşımıza çıkar.

Bunama, Alzheimer gibi rahatsızlıkların daha geç yaşlarda başlamasını sağlar.

Hafıza ve odaklanma gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Bel ağrısı ve bel fıtığı gibi can sıkan rahatsızlıkların etkilerini yavaşlatır.

Kas gevşemesi ve kas ağrılarının geçmesinde etkilidir.

Yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkan başta ayak ağrısı olmak üzere çeşitli ağrıların tedavisinde etkilidir.

Alabalık Yağının Fayda ve Zararları Neler? Kimler Kullanamaz?

Alabalıktan elde edilerek kullanılabilen alabalık yağı genellikle boyutları 30 cm'i aşan balıklardan sağlanır. Piyasada içerisine farklı bileşenler karıştırılarak satılan alabalık yağlarından uzak durmakta fayda var. Bu sebeple aktarlar ya da organik ürünler satan büyük marketlerden temin edilebilecek alabalık yağı farklı tedavilerde kullanılabilir. Kokusu biraz ağır olan ancak olumlu etkileri saymakla bitmeyen alabalık yağı faydaları listelenirse;

Romatizmal rahatsızlıklar: Alabalık yağının güçlü bir ağrı kesici özelliği bulunur. Bu nedenle ağrıyan bölgelere masaj yapılarak uygulanması tedavi edici özellikler taşır.

Alabalık yağının güçlü bir ağrı kesici özelliği bulunur. Bu nedenle ağrıyan bölgelere masaj yapılarak uygulanması tedavi edici özellikler taşır. Eklem ağrılarında: Başta kireçlenme olmak üzere tüm eklem ağrılarında kullanılabilen alabalık yağı masaj yoluyla eklemlere yedirilmelidir. Böylece kuruluğu ortadan kaldıran alabalık yağı düzenli kullanım sonucu eklem bölgelerinin çok daha rahat hareket etmesini sağlar.

Başta kireçlenme olmak üzere tüm eklem ağrılarında kullanılabilen alabalık yağı masaj yoluyla eklemlere yedirilmelidir. Böylece kuruluğu ortadan kaldıran alabalık yağı düzenli kullanım sonucu eklem bölgelerinin çok daha rahat hareket etmesini sağlar. Bel ağrıları: Farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bel ağrıları en çok masa başı iş yapan kişileri etkiliyor. Günlük kullanımla iyileşme etkilerini artıran alabalık yağı genellikle üşütmeye bağlı bel ağrısı, bel fıtığı, kaymalar ve bu tarz durumlarda son derece etkilidir.

Farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bel ağrıları en çok masa başı iş yapan kişileri etkiliyor. Günlük kullanımla iyileşme etkilerini artıran alabalık yağı genellikle üşütmeye bağlı bel ağrısı, bel fıtığı, kaymalar ve bu tarz durumlarda son derece etkilidir. Genel tutulma durumları: Boyun tutulması, kas tutulmaları ya da bel tutulmalarında masaj yağı olarak günlük tedavi uygulandığında alabalık yağından kısa sürede etki alınabilir.

Boyun tutulması, kas tutulmaları ya da bel tutulmalarında masaj yağı olarak günlük tedavi uygulandığında alabalık yağından kısa sürede etki alınabilir. Cilt sorunları: Başta nasır olmak üzere kuruyan, sertleşen ve pullanma yapan cilt yüzeyinde alabalık yağının iyileştirici etkilerinden faydalanılabilir.

Güçlü ve doğal iyileştirici özelliği bulunan yağların başında gelen alabalık yağı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Eğer çok hassas cilt yapısına sahipseniz mutlaka öncesinde küçük bir alanda deneyerek kullanmanız gereken alabalık yağının şimdilik bilinen büyük bir zararı yok. Fakat hamilelik, hepatit, kanser, epilepsi gibi ciddi rahatsızlığı bulunan kişilerin kullanım öncesi doktoruna danışmasında fayda var.