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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Alacak kavgası cinayetle bitti

ABBAS ÇAKAR
Alacak kavgası cinayetle bitti
Kocaelı'nın Körfez ilçesinde bir işyerinde çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, DEVA Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş silahla vurularak hayatını kaybetti. İddialara göre, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde Savaş Taş'a ait eldiven imalathanesine akşam saatlerinde 2 kişi geldi. Taş ile alacak meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki kişi, daha sonra silahlarını çekerek ateş etmeye başladı. Bu esnada kaçmaya çalışan Taş ile işyeri çalışanlarından İ.K. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüphelilerden F.C. ile R.C. polis tarafından yakalandı.

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Alacak kavgası cinayetle bitti
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