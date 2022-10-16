Alacak kavgası, cinayetle noktalandı

Kocaeli Dilovası İlçesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fırat Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Tahsin Yıldız, ile A.K. aralarında bulunan alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda tartıştı. İkili bir süre sonra cadde üzerinde buluşarak tartışmaya devam etti. Tarafların sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüşünce, A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız'ı yaralamaya çalıştı. Bu esnada Tahsin Yıldız da üzerinde bulunan silahı çıkarttı.

ARAYA GİRDİ

İkilinin kavgası devam ederken, olay yerine gelen Tahsin Yıldız'ın oğlu F.Y, babasının silahı kullanmaması amacıyla araya girerek engellemek istedi. Ancak bu esnada Yıldız göğüsünden, oğlu ise elinden yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan Tahsin Yıldız Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri babasının tartıştığı kişiyi vurmasını engellemek amacıyla araya giren ve babasının vurulmasına neden olan F.Y ile olaya karışan A.K'yi gözaltına alarak, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı