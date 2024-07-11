Alacak verecek kavgası can aldı

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde yaşayan Sedat K, sabaha karşı evine gelen Emre Kacır ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat K. elindeki bıçakla arkadaşı Emre Kacır'ı defalarca bıçakladı. Aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kalan ve evden kendisini dışarıya atan Emre Kacır kısa süre sonra yere yığıldı. Kavgayı fark eden çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı Emre Kacır'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kacır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayan ve olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Sedat K, Polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.