Alacak verecek meselesinde kan aktı

İstanbul Sultanbeyli'de, bir inşaatta müteahhit ile işçiler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, müteahhidin tarafı ile sıvacılar arasında alacak verecek meselesinden dolayı önce telefonda sonra da buluştukları inşaat alanında tartışma yaşandığını belirledi. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada müteahhit N.K.'nin ortağı M.Y. (34), inşaat işçisi M.Y. (43) ile oğlu O.Y. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. İnşaat işçisi M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müteahhit N.K. taşıma ruhsatlı silahıyla birlikte olay yerinde yakalanırken ölen kişinin oğlu C.Y. de gözaltına alındı.