Alacaklılarının otomobiline kurşun yağdırdılar

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde Barış V. ile Azad V. hafif ticari araçla gezerken, aralarında husumet olan kişilerle karşılaştı. Husumetlileri hemen otomobillerine binip Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü. İki kardeşi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticarî araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtılar.

Kurşunların hedefi olan araçtan kendilerini dışarıya atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı.