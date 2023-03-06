Alacaklısına öfkelendi! 1’i kadın 2 kişiyi yaraladı

Adana'da aralarında 'alacak-verecek' meselesi bulunan Yakup K. (27) ile Servet A. (41) arasındaki hesaplaşmada kan döküldü. Sokak ortasında kavgaya tutuşan ikiliden Yakup K., silahla, Servet A.'ya doğru rastgele ateş etti. Kurşunlar hedefi şaşırdı; bu esnada sokaktan tesadüfen geçen 25 yaşındaki Ahmet Kızıltekin ensesinden; 23 yaşındaki Azize Şeyh Muhammed de bacağından vuruldu. Servet A., şans eseri saldırıdan yara dahi almadan kurtuldu. Olaydan sonra kaçarak saklanan Yakup K., polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunan Kızıltekin de hastanede yaşam savaşı veriyor.

KURŞUN HEDEFİ ŞAŞIRDI

Olay, 28 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Kiremithane Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yakup K., alacaklı olduğu Servet A. ile bir araya geldi; ondan parasını istedi. İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü; Servet K. yanında taşıdığı otomatik tabancayı çıkartıp, Servet A.'ya doğru rastgele ateş etti. Ancak kurşunlar hedefi şaşırdı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yakup K.'nın silahından çıkan kurşunlar, olay anında tesadüfen sokaktan geçen Ahmet Kızıltekin ensesine; Azize Şeyh Muhammed'in de bacağına isabet etti. Saldırgan kaçıp izini kaybettirirken, Servet A.'da şans eseri olayı yara almadan atlattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızıltekin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi; genç kadın da taburcu edildi.

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Kabak'ı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınan Kabak, ifadesinde de; Servet A'nın borcunu ödemesini istediği, ancak çıkan kavgada öfkesine hakim olamayarak, yanında taşıdığı silahı çıkartıp, rastgele ateş ettiğini söyledi. "Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim" diyen Yakup K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.