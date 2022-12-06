Alanya Kale yamacında ölü bulunan Elif’in cenazesi defnedildi

Emeksiz'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartılmıştı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı da ortaya çıkmıştı. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Acılı baba İbrahim Emeksiz ve yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındıktan sonra Alanya'ya getirilen Emeksiz'in cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 18 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren 8 yaşındaki kardeşi Ebru Emeksiz'in mezarının üstüne defnedildi.