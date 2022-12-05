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18 yıl sonra yine yıkıldı: ‘Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?’ diyerek ağladı!
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
11:50
18 yıl sonra yine yıkıldı: ‘Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?’ diyerek ağladı!
Acı olay Antalya Alanya'da yaşandı. Kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra 50 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in (32) kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden evlat acısı yaşayan İbrahim Emeksiz (57), "Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" diyerek ağladı…