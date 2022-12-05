18 yıl sonra yine yıkıldı: ‘Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?’ diyerek ağladı!

'ŞİMDİ BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?'

Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi.

