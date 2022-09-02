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Giriş Tarihi: 2.9.2022 12:02 Son Güncelleme: 2.9.2022 13:17

Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 2004 yılında açılan 5 yıldızlı 6 katlı, 302 oda ve 4 suit odası olan otelin çatısında çıkan yangın 2 saat süren çalışma sonucunda söndürülürken yaralanan ve can kaybı yaşanmadı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi, Hastepe Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek 2 saat çalışma sonucunda söndürüldü.

Alanya'da 2004 yılında açılan 5 yıldızlı 6 katlı, 302 oda ve 4 suit odası olan otelin çatısında çıkan yangın giderek büyürken olay yerine Alanya İtfaiye ekiplerince çatıda yangına müdahele ederken havalandırma boşluğundan aşağı inen alevler odaları tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çatıda çıkan yangın sonrası otelde kalan yerli ve yabancı vatandaşlar tahliye edilirken. Otelin yangın çevresine kimseyi yaklaştırılmadı. Alanya İtfaiye ekiplerince çatıda yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Odalarda yangın soğutma çalışması sürüyor.

Alanya İlçe Jandarma ekiplerince otelde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video

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Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü
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