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Giriş Tarihi: 23.5.2024 23:39 Son Güncelleme: 23.5.2024 23:44

Alanya’da tüp gazdan zehirlenen karı-koca yaşamını yitirdi

Alanya’da açık unutulan ocaktaki tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tüp gazdan zehirlenen karı-koca yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 1. katında yaşayan Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evin salonunda ayrı ayrı kanepe hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede, karı-kocanın, mutfaktaki açık unutulan ocaktan sızan gazdan hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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Alanya’da tüp gazdan zehirlenen karı-koca yaşamını yitirdi
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