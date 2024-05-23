Alanya’da tüp gazdan zehirlenen karı-koca yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 1. katında yaşayan Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evin salonunda ayrı ayrı kanepe hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.