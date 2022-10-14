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Giriş Tarihi: 14.10.2022 17:10

ALES geç başvuru ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ve tarihi

ALES geç başvuru tarihi hakkında araştırmalar başladı. ALES başvuruları bu hafta sona erdi. Başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve ALES geç başvuru 2022 hakkında bilgiler içerisinde yer alıyor. Sınav kasım ayında yapılacak ve yılın son sınavı olacağı için ALES geç başvuru ücreti ve tarihi sürekli aratılıyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar…

ALES geç başvuru ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ve tarihi

ALES geç başvuru tarihi adaylar tarafından aratılıyor. Yılın son ALES sınavı olacağı için başvuruları adaylar kaçırmak istemiyorlar. ÖSYM sınav takvimi 2022'ye bakıldığında ALES sınavı tarihi öğrenilebiliyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? İşte detaylar...

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES geç başvuru günü 18 Ekim 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin yüzde 50 daha fazlasıdır.

ALES BAŞVURU EKRANI

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ALES geç başvuru ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ve tarihi
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