ALES geç başvuru ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ve tarihi

ALES geç başvuru tarihi adaylar tarafından aratılıyor. Yılın son ALES sınavı olacağı için başvuruları adaylar kaçırmak istemiyorlar. ÖSYM sınav takvimi 2022'ye bakıldığında ALES sınavı tarihi öğrenilebiliyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? İşte detaylar...