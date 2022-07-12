ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece 277 TL geç başvuru ücreti olarak belirlendi.