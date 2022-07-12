ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

ALES geç başvuruları 2022 yakında başlayacak. ÖSYM başvuru kılavuzuna bakıldığında sınav hakkında bütün bilgiler verilmiş durumda. 21 Ağustosta yapılacak yılın ikinci sınavı, sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılıyor. Başvurular ÖSYM aday işlem sistemi üzerinden yapılmakta. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar!
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece 277 TL geç başvuru ücreti olarak belirlendi.