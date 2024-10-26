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Giriş Tarihi: 27.10.2024

Alev alan otomobilde 5 kişi can verdi

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Alev alan otomobilde 5 kişi can verdi
Erzincan-Refahiye'de Hanifi Aksoy yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Ahmet Kağan'ın kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobillerden biri alev aldı. Kazada sürücüler Hanifi Aksoy (69), Ahmet Kağan (22) ile Hüseyin Aksoy (77), Selvi Aksoy (79) ve Doğukan Şenyiğit (20) hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde anayoldan karşıya geçmeye çalışan Aziz Bağlayan'a, Osman Ç.'nin kullandığı otomobil çaptı. Bağlayan hayatını kaybetti. Gaziantep'te meydana gelen kazada, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya, taksi çarptı. Minik kız hayatını kaybetti.
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Alev alan otomobilde 5 kişi can verdi
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