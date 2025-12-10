Alev dehşeti OSB’yi sardı!

Vali Makas, can kaybının olmadığını belirterek fabrikanın yaklaşık 70 çalışanının hızla tahliye edildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD'ın da sürece dahil olduğunu ifade eden Makas, yangının büyüklüğüne dikkat çekti.

Vali Makas şöyle konuştu: "Bahadır Kimya'da yangın ihbarı üzerine buradayız. Çok şükür can kaybımız yok. Yangın, çevre illerden, TÜPRAŞ'tan ve Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ancak vehameti devam ediyor. Ankara'dan 26 araç takviyesi ile müdahalemiz sürüyor. Amacımız yangının diğer fabrikalara sıçramadan tamamen söndürülmesi."

OSB'de 66 fabrikanın bulunduğunu hatırlatan Makas, tesislerin bitişik yapıda olması nedeniyle riskin arttığını vurguladı. Bölgedeki iş insanlarının da tanker desteğiyle söndürme çalışmalarına katkı sunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgede yoğun çalışması sürüyor. Soğutma ve inceleme çalışmalarının ardından kesin bilgi kamuoyu ile paylaşılacak.