Alevlerle amansız mücadele

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'nde önceki gün başlayan yangın, hızı 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve fırtına nedeniyle kısa sürede büyüdü. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye, polis ve jandarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çalışma başlattı. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı. Yangının etkili olduğu Aliefendi ve Kargıcak Mahallesi'nde 50 villa boşaltıldı. Alevler, ahır, sera ve bahçelerde de ciddi hasara neden oldu. Yangın söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü.

KÖYCEĞİZ'DE 357 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle önceki gece 8 ayrı noktada orman yangını çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla cansiperane mücadele ettiler" dedi. Köyceğiz'deki yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını, 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. Bir ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca Köyceğiz ve Milas'taki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi" dedi. Muğla'daki yangınların 6'sı söndürülürken, 2 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.