Alevlerle cansiperane mücadele

Alev savaşçılarının orman yangınlarıyla mücadelesi canla başla devam ediyor. Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınırken Alanya ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Sapadere Mahallesi'ndeki yangın rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde 55 konut tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan aralıksız çalışma yürüttü. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar, alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi. Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Ekipler dağlık alanda soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Yangında belirleyici noktanın rüzgâr olduğunu belirten görevliler, 10 evin kullanılamaz durumda olduğunu belirtti. Tedbir amaçlı tahliye edilen 50 hanenin ise evlerine geri döndüğü kaydedildi. Serik, Manavgat, Gazipaşa ilçelerinde değişik noktada çıkan 10 yangın ise vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

VALİ: ÇOK SERT RÜZGÂR VAR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Gece çok sert rüzgâr vardı, fırtına seviyesinde. İnsanı götürecek, arabaları sallayacak kadar çok yüksek rüzgâr vardı. Buna rağmen büyük fedakârlıkla arkadaşlarımız yangını azaltıyor" diye konuştu. Vatandaşlar, "Ciğerlerimiz yanıyor. Ekiplerimiz sağ olsun, canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor" dedi. Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, günün ilk ışıkları ile yangının enerjisi düşürüldü. Seydikemer'de uçak ve helikopterler yangınların tamamen kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale yapıyor. Seydikemer'de günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlerin geride bıraktığı acı tablo ortaya çıktı. Yangından etkilenen bölgelerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği, traktörlerin ise tamamen yanarak hurdaya döndüğü görüldü.





KIZILAY YANGIN BÖLGESİNDE

TÜRK Kızılay, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde kumanya, sıcak yemek ve su desteğinde bulundu. Türk Kızılay ekiplerinin 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği bilgisini paylaştı. Açıklamada "Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay, 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi. 8 noktada afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere yönelik desteğini sürdürüyor" denildi. ANKARA

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle seyir halindeyken yol kenarındaki ormanlık alan önünde alevleri gören vatandaş, aracındaki yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Yangın tüpü bitince yakındaki sağlık ocağının yangın tüpünü alıp devam eden vatandaşa çevredeki vatandaşlar da destek verdi ve yangın söndürüldü.

YANGINDAN KURTARDIĞI BUZAĞI İLE POZ VERDİ

Balıkesır'ın Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle Ayvalık ilçesi yönüne doğru ilerleyen orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gömeç ilçesinde bulunan ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında orman işçisi, kurtardığı buzağı ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK - İbrahim AYRAL - Mehmet AL- Cennete ÜSTEMEL - Bekir COŞKUN/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör