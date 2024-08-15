Aleyna, Ankara seni heyecanla bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 248. saatte enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yüksek- öğretim Kurumları Sınavı (2024- YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti ve "Heyecanla seni bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tedavisi sırasında Aleyna Ölmez'i ziyaret etmişti. Aleyna, teyzesiyle birlikte bir süre Ankara'da yaşamış, ardından Kahramanmaraş'a dönmüştü. AA