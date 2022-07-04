Aleyna davasında flaş gelişme! İstinaf, ‘Tutukluluk devam’ dedi

Iğdır'da yaşayan 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın babası işadamı Gökhan Argın'ın cinsel istismarına maruz kaldı. Argın, bununla da yetinmeyip kaldığı evi basarak genç kızı tehdit etti. Bunalıma giren Aleyna, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar etti. Geride ise "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bıraktı.
Olaydan sonra gözaltına alınan baba-oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ise yerel internet sitelerinde intihar olarak yansıtıldı. Ancak, genç kızın uzun zamandır Gökhan Argın'dan psikolojik şiddet gördüğünü ve intihara sürüklediğini öğrenen SABAH'ın, olayın perde arkasını gün yüzüne çıkaran ısrarlı yayınları sonucu, Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı.
Tutuklanan Gökhan Argın için yargılama süreci başladı. Mahkemede sürekli hakkındaki iddiaları reddeden Argın, genç kızın ölümü ile ilgisi olmadığını savundu. Ortaya çıkan mesajlar ve daha önce karakola başvurulan ifadeler ışığında çalışmalar yürütüldü. Argın hakkında Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanığı, "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira da para cezasına çarptırdı.