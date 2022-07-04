Aleyna davasında flaş gelişme! İstinaf, ‘Tutukluluk devam’ dedi

Tutuklanan Gökhan Argın için yargılama süreci başladı. Mahkemede sürekli hakkındaki iddiaları reddeden Argın, genç kızın ölümü ile ilgisi olmadığını savundu. Ortaya çıkan mesajlar ve daha önce karakola başvurulan ifadeler ışığında çalışmalar yürütüldü. Argın hakkında Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanığı, "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira da para cezasına çarptırdı.