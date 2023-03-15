Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı

"KIZ KARDEŞİME ÇARPTIĞI YER YOL DEĞİL"

Maktulün ağabeyi müşteki Hakan Gökçe beyanında, "Şikayetçiyim. Sonuna kadar kız kardeşimi savunacağım. Sanığın kız kardeşime çarptığı yer yol değil. Yaya yoluydu. Kazanın olmaması için çok sebep vardı. Alkol almasaydı. Ehliyetsiz araba kullanmasaydı. Kardeşim hayatta olurdu. Ambarlı kavşağından kapışa kapışa geliyorlar. 80 km hızla gitse aracı durdururdu. Kulübeye niye vurmadı, gelip kız kardeşime vurdu" dedi.



"40 DAKİKA DİRENİYOR"

Maktulün babası müşteki Recep Gökçe beyanında, "Sanık alkolmetreyi üflememek için polislere direniyor. Arkadaşlarını çağırıyor. 3 - 4 tane kahve içiyor, su içiyor. Olaydan yaklaşık 40 dakika geciktiriyor. Trafik polisleri destek ekip çağırdığı için alkolmetreye üflüyor. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.



"NEFES ALIYORUZ AMA ACI ÇEKİYORUZ"

Anne Dilek Çalboğazlı beyanında, "Bu katil cani iki kişiyi öldürdü. Benim kızım dikkatliydi. Ne kadar ceza alırsa alsın, sonuçta yiyip içiyor nefes alıyor. Benim kızım toprağın altında, ben her gün gidip kızımın mezar taşını toprağını öpüyorum. Yalnız başıma ev temizliğine giderek büyüttüm. Nefes alıyoruz ama acı çekiyoruz. Hostes olacaktı. Ben yandım, başka anneler yanmasın, başka çocuklar ölmesin bu sanık daha öncede başka bir kişiyi araçla öldürmüş. Ölen kişinin oğlu bizi buldu. Geri geri gelirken kadın dur demiş durmamış kadını ezmiş. Bahanesi de aynam kirliydi görmedim diyor. Bu yaşta iki can aldı. Kızım gideli 102 gün oldu. Bu adama gerekli ceza verilseydi. Bu kadar özgüveni olmayacaktık. Belki bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.



DURUŞMA SONRASINDA ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Anne Dilek Çalboğazlı açıklamada, "10 senede, 20 senede hapis cezası da alsa sonuçta oradan çıkacak. Kendisi orada nefes alıyor, devlet ona bakıyor ama benim kızım bir daha gelmeyecek. Toprağın altında Aleyna'mı bir daha görmeyeceğim. Verilen karar sadece benim biraz da olsa içimi rahatlatacak. Sanık sebep olduğu ilk ölüm olayında ceza almış olsaydı belki benim kızım yaşıyor olacaktı. Belki ben onun resmini ve toprağını öpmüyor olacaktım. Kızımın arkadaşları, dostları, teyzeleri, dayıları kızımın düğününe gelmeliydi. Kızım öldü diye davasına gelmemeliydiler. Bu kadar kişi davasına değil kızım hostes olacaktı onu kutlamak için geleceklerdi. Ben hala inanamıyorum. Zamanla geçer diyorlar. Ama geçmiyor, yavrumun ölümü her geçen gün daha da ağır geliyor" dedi.



"SİZİN EVLATLARINIZ BÖYLE OLMASIN"

Çalboğazlı, "Eğer ki gerekli ceza verilmezse başka Aleyna'lar, başka anneler de yanacak. Her eve bir ateş düşecek. Ben 3.5 aydır her gün ağlıyorum, acı çekiyorum. Sanığa gerekli ceza verilirse başkaları da suç işlemeye teşebbüs edemez, akıllanırlar. Sezer Hükümdar gibi ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan bir sürü insan var. Beni ancak benim gibi yanan anneler anlar. Anneler ya da geleceğin annesi olacaklar sesimi duyun. Benim kızım da anne olacaktı. Yanımda olun siz evlatlarınız da böyle olmasın" diye konuştu. Avukat, "Biz buradan emsal bir karar çıkartmak istiyoruz. Trafik kazalarında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak gencecik insanların vefatına sebep olan sürücülerin bunu bir daha yapmasına engel olmak istiyoruz" dedi.

İddianameden, cumhuriyet savcısı sanık Sezer Hükümdar için 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.