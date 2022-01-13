Aleyna’yı ölüme sürükleyen işadamına dava

IĞDIR'DA, 30 Eylül 2021'de yaşadığı apartmanın önünde ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül geride "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazan bir not bıraktı. Genç kızın, daha önce de kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu Argın, SABAH'ın ısrarlı yayınlarının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Argın'ın şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından cezalandırılması istendi.