Aleyna’yı ölüme sürükleyen işadamının cezasına onama

Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın hakkında verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı. Genç kız, 30 Eylül 2021'de "Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır. Gökhan bir tecavüzcü" yazılı bir not bırakarak yaşadığı apartman katından atlayıp canına kıymıştı.Genç kızın erkek arkadaşının babası olan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "Kasten yaralama" ve "Şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi verilen cezayı oyçokluğuyla onadı. Baba Kemal Ağgül, "Adalet tecelli etti" dedi.