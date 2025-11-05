Haberler Yaşam Haberleri Ali destek bekliyor
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 4 çocuk annesi Gülsüm–Cüneyt Doğan çifti, ölümcül bir kas hastalığı olan DMD hastalığı ile mücadele eden 8.5 yaşındaki çocukları Ali Doğan için İstanbul Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aile tedavi için gerekli olan 2 milyon 900 bin doların (121 milyon 800 bin lira) toplanması için yardımseverlerden ve yetkililerden destek istedi. 4 yaşından beri hastalıkla mücadele eden Doğan, özel eğitim merkezinde üçüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken, yaklaşık bir aydır devam eden kampanya kapsamında şimdiye kadar 2 milyon TL para toplandığı öğrenildi.
