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Giriş Tarihi: 28.1.2022 11:34 Son Güncelleme: 28.1.2022 11:47

Ali Kırca’nın evine giren hırsız hakkında flaş gelişme!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ali Kırca’nın evine giren hırsız hakkında flaş gelişme!

Ünlü gazeteci Ali Kırca'nın evine girerek hırsızlık yapan tutuklu Yasin Beyhan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Beyhan hakkında üç ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan şüpheli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Aralık 2021'de şüpheli Yasin Beyhan'ın Ali Kırca'nın Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinin bahçe kapısına geldiği ve etrafı kontrol ettikten duvarı tırmanıp tel örgülerden ikametin bahçesine girdiği anlatıldı. Şüphelinin pencere panjurunu zorlayarak içeri girdiği, zorlamadan dolayı panjurda hasar oluştuğu olay yeri inceleme raporunda belirtildi. Şüphelinin evden iki tablet bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar, bir antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları, Kırca'ya ait gri sırt çantası ve siyah el çantasıyla birlikte alarak ayrıldığı kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ
Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Yasin Beyhan'ın ertesi gün polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı adliyede tutuklandığı ifade edildi. İddianamede, şikayetçi Ali Kırca'nın ifadesinde, 4 aydır yurtdışında yaşadığını, hırsızlık olayını çalışanından öğrendiğini, oğluyla yaptıkları kontrollerde çalınan eşyaları tespit ettikleri ve hırsızlık yapan şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği yer aldı. Şüpheli Yasin Beyhan ise polise verdiği ifadesinde, Ali Kırca'nın evinin girişinde üç tane köpek gördüğünü bu yüzden içeri giremediğini ancak evin yanında bulunan valizi aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, şüpheli Yasin Beyhan "Bina içinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından 15 yıla kadar hapsi isteniyle dava açıldı. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Ali Kırca’nın evine giren hırsız hakkında flaş gelişme!
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